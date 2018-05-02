البشير خلال لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا: هذا موقفنا من سد النهضة

(مصراوي)

قال الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأربعاء، إن موقف الخرطوم ثابت ويتمثل في التمسك بإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة وأهمية اللجان الثلاثية التي تضم بجانبهم مصر وإثيوبيا.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، تصريحات البشير خلال جلسة المباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي حمد على، وجاء فيها "نأمل أن تعبر اللجان الثلاثية بالتعاون في مجال الأمن المائي إلى الآفاق المرجوة وتجاوز العقبات التي أدت إلى توقف المسار الفني للتفاوض وتحقيق الفوائد المشتركة دون أن يُضار أي طرف.

وقال البشير إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي "أعطت قوة الدفع اللازمة لمسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين"، مؤكدا "أهمية وفاعلية التعاون المشترك في إطار جوارنا الحسن وعلاقتنا الاستراتيجية".

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي على رأس وفد إلى السودان اليوم الأربعاء في زيارة رسمية، وقال وزير الخارجية الإثيوبي ورقينى قبيو في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، إن الوزراء المرافقين لرئيس الوزراء الإثيوبي سيعقدون مباحثات مع رصفائهم في السودان.

ويرافق رئيس الوزراء الإثيوبي خلال هذه الزيارة وزراء الخارجية والدفاع والمياه والطاقة والاتصالات وحكام الأقاليم المجاورة للسودان (أقاليم بني شنقول والأمهرا والتقراي).

كان أبي قد تولى المنصب مطلع أبريل الماضي، بعد استقالة سلفه هايلى ميريام ديسالين على خلفية مظاهرات واسعة النطاق مناهضة للحكومة، أودت بحياة المئات، بصورة رئيسية في منطقتي أوروميا وأمهرة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان، قبل اجتماع مصري سوداني إثيوبي أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ستستضيفه في الخامس من مايو المقبل.

وتنعقد الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري والموارد المائية ومديري المخابرات في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، للوصول إلى تفاهمات في الملف.