سفير روسيا السابق بقطر يكشف تفاصيل واقعة الاعتداء عليه في مطار الدوحة

القاهرة - (مصراوى):

خرج السفير الروسي السابق لدى قطر فلاديمير تيتورينكو عن صمته بشأن واقعة الاعتداء عليه في مطار الدوحة عام 2011.

وكشف الدبلوماسي الروسي، في تصريحات له على فضائية "روسيا اليوم"، أن موظفي الجمارك في مطار الدوحة حاولوا تعريض البريد الدبلوماسي الذي كان بحوزته للكشف، وانتهت هذه المحاولات بالاعتداء عليه بالضرب المبرح بالأحذية العسكرية على رأسه.

وجاء في التقرير الطبي: "تمزق في الشبكية بسبب إصابة ناتجة عن ضربات في الرأس".

يذكر أن السفير الروسي السابق كان قد اتهم بتقديم طلب للحكومة القطرية بضخ أموال للمعارضة المصرية لتقوية "الثورة"، بالإضافة إلى دوره في تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية مشيرا إلى أن القرضاوي قال له "الدور قادم على حكومة قطر".

وكشف السفير الروسي السابق أن القرضاوي كان يتصل بالديوان الأميري القطري ويطلب أن تقوم قناة الجزيرة بنشر "لقطات فظيعة وأحداث دموية" من سوريا.