"بعد عام ونصف من اغتياله.. تونس تعلن هوية قاتلي مهندس حماس "الزواري

(مصراوي)

أعلن القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، التعرف على هوية الشخصين اللذين اغتالا مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، وذلك بعد حوالي عام ونصف من الحادثة.

وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب في مؤتمر صحفي الأربعاء، إنه "تمّ التعرف على هوية العنصرين اللذين قاما بعملية اغتيال الزواري، وهما يحملان الجنسية البوسنية"، مضيفا أنه "تم اعتقال أحدهما وهو كرواتي، يوم 13 مارس الماضي، إلاّ أن السلطات البوسنية تدخلت ورفضت تسليمه إلى تونس"، بحسبما ذكرت "العربية".

وأوضح السليطي، أن "هناك 7 إنابات قضائية دولية وجهها قاضي التحقيق منذ 3 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2017 إلى كل من مصر، ولبنان، وكوبا، وتركيا، وبلجيكا، والسويد والبوسنة، حتّى تم التعرف على العنصرين اللذين قاما بعملية اغتيال الزواري".

وكان محمد الزواري، اغتيل في 15 ديسمبر 2016، في محافظة صفاقس جنوبي تونس، بإطلاق شخصين مجهولين 20 رصاصة عليه من مسدسين كاتمين للصوت وهو في سيارته أمام منزله.

وعقب حادثة الاغتيال، أعلنت حركة حماس أن الزواري يعمل لديها عضوا في الجناح العسكري للحركة، وأشرف على مشروع تطوير طائرات بدون طيار، ومشروع الغواصة المسيّرة عن بعد.

وفي نوفمبر من العام الماضي، اتهمت حركة حماس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، رسميا، جهاز "الموساد" الإسرائيلي، بالمسؤولية عن اغتيال الزواري، عضو جناحها العسكري، بالتعاون مع جهات أخرى لم تحددها، قدّمت له خدمات لوجستية.