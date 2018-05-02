تقرير أممي: مقتل 14 صحفيا أفغانيا خلال عام 2017

الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في أفغانستان

كابول - (أ ش أ):

أعرب الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو،اليوم الأربعاء، عن دعمه للصحفيين الأفغان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والذي كشف عن مقتل 14 صحفيا أفغانيا خلال العام الماضي.

وأوردت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية ، نقلا عن التقرير، أنه ذكر أنهم سيواصلون دعمهم للجهود التى تبذلها الحكومة الأفغانية من أجل تحسين الظروف الأمنية للصحفيين وتعزيز وسائل الإعلام المفتوحة حيث لا تُكتم الأفواه بفعل الخوف.

وأشار التقرير إلى أن 14 صحفيا قد قُتلوا خلال الحوادث المرتبطة بالنزاع فى عام 2017، إلى جانب مقتل 11 أخرين وإصابة ستة خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2018 الجاري.

وأضاف التقرير أن العديد من الصحفيين قد عانوا من المضايقات والترهيب والاعتداء عليهم بالضرب أثناء القيام بواجباتهم المهنية .