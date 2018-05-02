تقاعد محامي ترامب الخاص بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

واشنطن (د ب أ)

قال البيت الأبيض الأربعاء إن محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تاي كوب، الذي يمثله في التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، سيتقاعد في نهاية الشهر.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن كوب يناقش تقاعده منذ عدة أسابيع.

وأضافت: "في الأسبوع الماضي أبلغ كوب، كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، أنه سيتقاعد في نهاية هذا الشهر".

ومن المقرر أن يحل محل كوب، الذي كان محامي ترامب الرئيسي في التحقيق الذي يجريه المحامي الخاص روبرت مولر، المحامي إيميت فلود، الذي مثل الرئيس الأسبق بيل كلينتون أثناء توجيه اتهامات له في أواخر التسعينيات، وفقا لتقارير إخبارية.

وخضع فريق ترامب القانوني لعملية تجديد كبيرة في الأسابيع الأخيرة. وفي الشهر الماضي، انضم عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني إلى الفريق بقصد إتمام تحقيق مولر.

وانضم جولياني، وهو مدع اتحادي سابق دعم ترامب في عام 2016، إلى الفريق مع اثنين من المدعين الاتحاديين السابقين اللذين يديران مؤسسة محاماة مقرها في فلوريدا.