المجر ترفض التوقيع على بيان بخصوص مميزات الهجرة

بودابست - (أ ش أ):

رفضت المجر اليوم الأربعاء التوقيع على بيان بخصوص مميزات الهجرة بالرغم من إقرار البيان من قبل أكثر من 50 دولة أفريقية وأوروبية خلال مؤتمر بالمغرب.

وانتقد وزير خارجية المجر بيتر زيارتو هذا البيان - وفقا لشبكة "فرنسا 24" - إذ قال: "إن البيان يصور الهجرة كظاهرة دائماً ما تكون إيجابية فقط وتساهم في التطور العالمي"، مضيفا: "نحن نعتقد أن هذا نهج غير متوازن ونختلف معه.. ويجب التركيز على كيفية مواجهة الهجرة غير الشرعية وليس تشجيعها".

ويذكر أن البيان قد دعا إلى حماية المهاجرين وبذل الجهود لمحاربة العنصرية والتمييز.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد انتخب مرة أخرى الشهر الماضي، وأدت سياساته المعادية للهجرة إلى خلافات مع الاتحاد الأوروبي وتعرض لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان.