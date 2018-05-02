وزير الخارجية الألماني: كثير من الصحفيين يخاطرون بحياتهم من أجل مهنتهم

برلين - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه من الواجب أن يتذكر الجميع، أن كثيرا من الصحفيين يخاطرون بحريتهم وصحتهم وحياتهم من أجل مهنتهم.

وأضاف ماس - في بيان أصدرته الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة - "إنه لابد من الدفاع عن الديمقراطية وحرية الرأي"، مشير إلى أن حرية الصحافة هي أساس المجتمع الديمقراطي.

وشدد الوزير الألماني على أهمية توفير المعلومات المفيدة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

وتحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" غدا الخميس، الذكري الـ 25 لليوم العالمي لحرية الصحافة 2018 تحت شعار، "توازن القوي: الإعلام والعدالة وسيادة القانون"، ويبرز موضوع احتفال عام 2018 أهمية تهيئة بيئة قانونية تمكينية لحرية الصحافة، ويولي اهتماما خاصا لدور القضاء المستقل لإتاحة الضمانات القانونية لحرية الصحافة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين.