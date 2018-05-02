صندوق النقد: إيران تحتاج إلى إصلاحات سريعة إذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي

واشنطن (د ب أ)

قال مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الحكومة الإيرانية ستحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك خطط إصلاح نظامها المصرفي بالكامل، إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته إيران مع القوى الدولية في 2015.

وقال "جهاد أزعور" مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية إن "احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيزيد حالة الغموض، وحالة الغموض ستتطلب بعض الإجراءات لضمان استقرار السوق".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إعلان موقف بلاده من الاتفاق النووي يوم 12 مايو الحالي، حيث اضافت التكهنات بخروج الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة على الاقتصاد الإيراني، مما أدى إلى تراجع سعر الريال الإيراني إلى مستويات قياسية.

وقال "أزعور" إن صناع السياسة في إيران يحتاجون إلى حل مشكلات النظام المصرفي إيران، والذي يفرض صعوبات على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيران، ويحث الصندوق السلطات الإيرانية باستمرار على إعادة رسملة وهيكلة البنوك الإيرانية.