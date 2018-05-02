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ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية في سويسرا إلى 7 أشخاص

08:54 م الأربعاء 02 مايو 2018
ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية في سويسرا إلى 7 أشخاص

أرشيفية

جنيف - (أ ش أ):

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم/الأربعاء/، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن العاصفة الثلجية المفاجئة التي ضربت جبال الألب مؤخرًا إلى سبعة أشخاص.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الشخص السابع - وهو إيطالي الجنسية يبلغ من العمر 57 عامًا - توفي خلال نقله إلى المستشفى، بعد أن حوصر في جبال الألب ليلة كاملة بسبب العاصفة الثلجية غير المتوقعة.

وكانت مجموعتان مكونتان من 14 متسلقًا تواجدوا بإحدى المناطق بجبال الألب عندما ساء الطقس، يوم الأحد الماضي، حيث قضوا ليلة كاملة في العراء في درجات حرارة منخفضة تصل لدرجة التجمد قبل أن تصل إليهم فرق الإنقاذ في اليوم التالي.

يذكر أن خمسة متسلقين آخرين لقوا مصرعهم في المستشفى، فيما توفى مرشد سياحي إثر سقوطه من أعلى الجبل، في حين مازال باقي أفراد المجموعتين الذين تقطعت بهم السبل بجبال الألب يتلقون العلاج.

هذا المحتوى من

العاصفة الثلجية سويسرا جبال الألب

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