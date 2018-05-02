الصليب الأحمر: مقتل 100 شخص على الأقل جراء فيضانات في كينيا

كيب تاون (د ب أ)

أعلن الصليب الأحمر الوطني الكيني، اليوم الأربعاء، مقتل حوالى 100 شخص وتشريد أكثر من 250 ألف آخرين في مناطق مختلفة من كينيا بسبب استمرار هطول الأمطار بغزارة على مدار عدة أيام.

وقال الصليب الأحمر في بيان، إن 33 شخصًا على الأقل أصيبوا بسبب الأمطار غير الموسمية، التي تسببت في فيضانات في مساحات واسعة في مناطق غربي البلاد وشرقيها ووادي ريفت.

كما دمرت الفيضانات البنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي وجعل الوصول إلى الأسواق متعذرا.

وأضاف بيان الصليب الأحمر، أن المياه غمرت 29 مدرسة و33 منشأة صحية على الأقل أو بات الوصول إليها متعذرا بسبب الفيضانات.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في المنطقة خلال الأيام المقبلة.