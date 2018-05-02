المسماري: لا يمكن إجراء الانتخابات الليبية في هذا الوضع

(مصراوي)

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، إن المشير خليفة حفتر لم يصدر أوامره بعد للبدء في درنة، وأشار إلى أنهم يحاولون جعلها "المعركة الفاصلة".

وأضاف في مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي أن الجيش الوطني متمسك بالانتخابات ومستعد لحمايتها، لكنه لفت إلى أن مشروع الدستور القائم "يحمل الكثير من اللغط والأخطاء"، مضيفًا أن به "مواد لصالح الإخوان".

وتابع أيضًا أن المجموعات المسلحة موجودة في العاصمة طرابلس وأيضًا الإخوان المسلمون، وقال "الجماعة المقاتلة والإخوان يتواجدون في طرابلس ولا يمكن إجراء الانتخابات في ظل هذا الوضع".

وعاد أيضًا ليقول "نحن مع الشعب الليبي في أي خيار يختاره وسننفذ ما يؤمنون به.. الجيش الليبي سيحمي المسار الديمقراطي".

وكان مقر الجنة المسئولة عن الانتخابات تعرضت لهجوم انتحاري أسفر عن مقتل 12 شخصًا في مدينة طرابلس.