السودان يقيّم مشاركته في عمليات التحالف العربي باليمن

القاهرة - (مصراوى):

قال وزير الدولة لشؤون الدفاع السوداني على سالم، الأربعاء، إن السودان يقيم مشاركته فى العمليات العسكرية للتحالف الذى تقوده السعودية فى اليمن، وذلك حسبما أوردت وكالة رويترز.

وأضاف سالم: "نحن هذه الأيام نعكف على دراسات وتقييم عن مشاركة القوات السودانية فى اليمن، وتشمل جوانب مختلفة سلبيات وإيجابيات المشاركة ومن ثم يتم اتخاذ قرار يعود لمصلحة البلد واستقراره".

وينتشر مئات الجنود السودانيين في اليمن ضمن التحالف العربي الذي بدأ تدخله بقيادة السعودية في مارس 2015 دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي بمواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة.

وكان الحوثيون، الذين تساندهم إيران، قد سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014، ما أدى إلى خروج هادي وحكومته من المدينة.

ولم يعلن السودان رسميًا عن تعداد قواته المشاركة في عمليات التحالف العربي، لكنه سبق أن أبدى استعداده لإرسال ستة آلاف جندي إلى اليمن.