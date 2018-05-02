إصابة 84 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب غربي إيران

طهران - (د ب ا):

قال اورنج ايلامي، رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، الواقعة جنوب غربي ايران اليوم الاربعاء إنّ 84 مصاباً تم نقلهم الي مستشفيات مدينة ياسوج إثر الزلزال الذي ضرب المدينة صباح اليوم وبلغت قوته 2ر5درجات على مقياس ريختر.

وأضاف ايلامي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أنّ 39 مصاباً غادروا المستشفي بعد تلقي العلاج وما زال 37 منهم يتلقون العلاج وقد تم نقل مصابين آخرين بسيارات شخصية الي المراكز العلاجية.

كانت وكالة "فارس" الإيرانية قد نقلت عن محسن مرادي رئيس شبكة الصحة والعلاج في محافظة "كهكيلوية وبوير أحمد"القول إن 30 شخصا أصيبوا جراء الزلزال .

كان زلزال مدمر بلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب الحدود الإيرانية العراقية في نوفمبر الماضي، وأسفر في غرب إيران عن مقتل ما لا يقل عن 530 شخصا. وأعقبه المئات من الهزات الارتدادية.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.