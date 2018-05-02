فقدان أكثر من 40 شخصا إثر حريق في مبنى سكني في البرازيل

ساو باولو - (د ب أ):

ذكرت دائرة الإطفاء بوسط ساو باولو، اليوم الأربعاء، أنها تبحث عن 44 مفقودا بعد انهيار مبنى سكني شاهق في وسط مدينة ساو باولو البرازيلية.

كانت النيران مندلعة في المبنى المؤلف من 24 طابقا عندما انهار فجأة، مما غطى المنطقة بالسنة اللهب والدخان الأسود أمس الثلاثاء..

وتم نقل 428 شخصا إلى ملاجئ الطوارئ بعد إجلاء خمسة مبان قريبة، وفقا لما ذكرته إدارة المدينة اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المبنى، وهو مبنى سابق للشرطة الاتحادية، تقطنه مجموعة من واضعي اليد. ولم يتم تأكيد سقوط أي ضحايا حتى الآن.

وأفادت بوابة "جي 1" الإخبارية بتوقف جهود الإنقاذ مؤقتًا اليوم بسبب اتصال الحطام الناجم عن انهيار المبنى بتيار كهربائي.