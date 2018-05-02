المغرب يتهم سفارة إيران لدى الجزائر بدعم جبهة البوليساريو

القاهرة - (مصراوى):

اتهم وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، سفارة إيران لدى الجزائر بدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.

وقال الوزير المغربي إن بلاده تمتلك أدلة مادية قاطعة تكشف دعما إيرانيا لجبهة البوليساريو الانفصالية، موضحًا أن عناصر عسكرية من حزب الله اللبناني نشطت مؤخرًا في الصحراء الغربية، وذلك حسبما أورد موقع قناة "العربية".

ونقلت "العربية" عن مصادر دبلوماسية مغربية أن ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، قام بـ "زيارة عاجلة" قادته للعاصمة طهران؛ أبلغ فيها نظيره الإيراني جواد ظريف، قرار الرباط "قطع علاقاتها" مع طهران.

وأضافت المصادر أن "طهران مست خطا مغربيا أحمر، لا يمكن قبول أي دعم لجبهة البوليساريو الانفصالية في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وكانت قد أفادت وكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، بأنّ "المغرب قرّرت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بحجة دعم طهران لجبهة البوليساريو".

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن بوريطة قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران، وغلق السفارة، وطرد السفير بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، وقيام ميليشيات حزب الله اللبناني التابع لإيران بتدريب عناصر من جبهة البوليساريو.

واتهمت الرباط إيران بإرسال أسلحة إلى جبهة البوليساريو عبر سفارتها بالجزائر.