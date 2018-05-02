تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا

(مصراوي)

تحطمت طائرة نقل عسكرية أمريكية، اليوم الأربعاء، في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وقالت القوات الجوية الأمريكية إن الطائرة المنتمية للحرس الوطني تحطمت بالقرب من مطار سافانا في جورجيا.

وتحطمت الطائرة وسقطت على تقاطع طريقين. وأضافت الوكالة أن الطائرة من طراز (C-130) تحطمت في حوالي الساعة 11 ونصف صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم تشر وسائل الإعلام الأمريكية إلى وجود ضحايا حتى اللحظة.