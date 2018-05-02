لبنان: توسع رقعة المناطق الآمنة في سوريا شجع عددا من النازحين على العودة

بيروت - (أ ش أ):

قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إن الأمن العام أخذ على عاتقه إدارة عملية انتقال النازحين السوريين من شبعا ومحيطها إلى بلدتهم في بيت جن بسوريا في افضل الظروف بعد التواصل مع السلطات السورية المعنية من اجل عودة طوعية وآمنة.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إنه كانت للأمن العام مهمة إدارة سير انتقال النازحين على الصعيدين اللوجستي والأمني من خلال الإشراف على العملية وتوفير وصولهم إلى الحدود اللبنانية السورية عند معبر المصنع، إضافة إلى التدقيق في أوراق النازحين وأعدادهم قبل توجههم إلى بلدتهم، لافتا إلى انه سبقه تواصل مع السلطات السورية المعنية بالعملية لتنسيق حسن سيرها.



وردا على سؤال قال إبراهيم "بالفعل كان من المقرر أن يعود المواطنون إلي بلدتهم قبل الفترة التي تمت فيها العملية لكن الظروف الميدانية التي كانت تمر فيها بعض المناطق السورية ولا سيما الغوطة الشرقية لدمشق ساهمت في تأخير عودة أهالي بيت جن إلى ديارهم" لافتا إلى أن الأمن العام على استعداد دائم لتسهيل أي عودة طوعية للنازحين السوريين إلى قراهم وخصوصا أن مناطق كثيرة أصبحت آمنة في سوريا بفعل المصالحات التي تجري.

وعن العودة الشاملة بعد توسع رقعة المناطق الآمنة قال وزير الداخلية اللبناني، لا شك في أن توسع رقعة المناطق الآمنة في سوريا شجع عددا من النازحين السوريين على العودة إلى مناطقهم ، كما أن هناك تسجيلا يوميا لعودة الكثيرين منهم ممن هم مسجلون كنازحين في لبنان وقرروا العودة إلى بلدهم.

وبالنسبة للمعايير التي ترافق العودة قال، لا يمكن أن يقرر أي نازح سوري العودة إلى بلاده إلا إذا كانت عودته طوعية وآمنة في الوقت نفسه وخصوصا بعدما أصبحت نسبة كبيرة من المناطق آمنة في سوريا إما بفعل المصالحات أو العمليات العسكرية التي أدت إلى خروج الجماعات الإرهابية منها منوها إلى انه من اهم المعايير لتلك العودة هي إرادة النازحين انفسهم .