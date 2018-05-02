ترامب: بومبيو سيقوم بعمل عظيم.. نحن فخورون بك

(مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مايك بومبيو سوف يقوم بعمل "عظيم"، كوزير الخارجية الجديد، وإن بومبيو رجل وطنيّ للغاية.

وتابع ترامب، أثناء القسم الذي يؤديه مايك بومبيو وزيرًا للخارجية، أعتقد أن كثيرًا من رجال المخابرات المركزية الأمريكية ليسوا سعداء الآن، ولكنهم سيكونوا سعداء بعد تعيين جينا هاسبل مديرة للمخابرات.

ووجه ترامب كلامه لبومبيو: "نحن فخورون بك للغاية".