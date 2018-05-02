بومبيو: هناك فرصة لصناعة التاريخ في الكوريتين

(مصراوي)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن هناك فرصة لتغيير التاريخ في الأزمة الكورية.

وأضاف عقب أداء اليمين الدستورية كوزيرًا للخارجية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، أن مصير الاتفاق النووي مع إيران سوف نقرر فيه، وذلك قبل أيام من الموعد الذي وضعه ترامب في الثاني عشر من مايو الجاري لاتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي.

بومبيو الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتولى وزارة الخارجية في إدارته، وقع الاختيار عليه من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بعدما غيّر السيناتور الجمهوري راند بول موقفه في اللحظة الأخيرة.

وكان راند لفترة طويلة معارضًا لتعيين بومبيو، بسبب مواقفه حيال الحرب في بغداد وبرامج المراقبة والتنصت الأمريكية، ثم أعلن تغيير موقفه بعدما تلقى ضمانات من الوزير المعين، ما أعطى بومبيو غالبية ضئيلة ليحل محل ريكس تيلرسون وزير الخارجية السابق والذي أقاله ترامب.