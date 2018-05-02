برلين تدعو للحوار من أجل تشكيل حكومة في أرمينيا

برلين (د ب أ)

دعت الحكومة الألمانية للتعقل في أرمينيا، بعد فشل انتخاب رئيس وزراء هناك.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء بالعاصمة برلين إنه يتعين على المشاركين هناك السعي للحوار من أجل تشكيل حكومة تمثل مصالح جميع المواطنين الأرمينيين.

وأكد المتحدث أيضا أهمية أن تقر المعارضة وكذلك الحزب الحاكم السابق باتباع النظام الدستوري.

يشار إلى أن محاولة زعيم المعارضة الأرمينية نيكول باشينيان في البرلمان من أجل انتخابه لتولي قيادة الحكومة قد أخفقت.

وستتم المحاولة الثانية لانتخاب رئيس حكومة بأرمينيا في الثامن من مايو الجاري.

يشار إلى أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الأرمينية المستقيل سيرج سركسيان يمثل أغلبية النواب، وبذلك يمكن أن تتم المحاولة الثانية لانتخاب رئيس حكومة عبثا ودون جدوى. وفي هذه الحالة سوف يتم إجراء انتخابات جديدة بالبلاد، وفقا للدستور.