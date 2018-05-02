رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو ألمانيا لدعم عقد مؤتمر دولي للسلام

رام الله (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، ألمانيا إلى دعم المطلب الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الحمد الله، في بيان عقب استقباله في رام الله رئيس مقاطعة براندنبورج الفدرالية الألمانية ديتمار فويدكه، أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام بهدف "الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق مبادرة السلام العربية، والشرعية الدولية".

وحسب البيان، أطلع الحمد الله المسؤول الألماني على "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي"، وثمن الدعم الألماني المستمر لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات.

كما أطلع الحمد الله فويدكه على "انتهاكات إسرائيلية مستمرة بحق الفلسطينيين، خاصة قتل المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار إسرائيل في سياسة التوسع الاستيطاني وهدم البيوت ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية".

وجدد تأكيده على رفض القيادة الفلسطينية موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عملية السلام خاصة قضايا الحل النهائي وإقدامه على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخطوة نقل السفارة الأمريكية إليها، ومحاولة فرض ما تسمى "صفقة القرن".

وأشار الحمد الله إلى ضرورة تعزيز التعاون ما بين فلسطين ومقاطعة براندنبورج الألمانية خاصة في مجال التعليم.