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نتنياهو يأمر وزرائه بالتزام الصمت بشأن "ملفات إيران النووية السرية"

04:29 م الأربعاء 02 مايو 2018
نتنياهو يأمر وزرائه بالتزام الصمت بشأن "ملفات إيران النووية السرية"

نتنياهو

(بي بي سي):

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من وزرائه، اليوم الأربعاء، عدم التحدث عما وصفه بملفات نووية سرية لإيران تتألف من آلاف الوثائق.

واتهم نتنياهو الاثنين إيران بتنفيذ برنامج سري للأسلحة النووية، عرف باسم "مشروع عماد"، وقال إنها واصلت متابعة المعلومات الجديدة بشأن الأسلحة النووية بعد إغلاق المشروع في 2003 وإن المسؤولين الإيرانيين كذبوا قبل توقيع الاتفاق النووي مع القوى الغربية عام 2015.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة موقف الإدارة الأمريكية الرسمي من الانسحاب أو تجديد التزامها بالاتفاق.

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