محادثات إثيوبية إسرائيلية لتعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة- (مصراوي):

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ظهر اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيبوية إينا.

وأوضحت الوكالة أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال السفير سليمان ددفو، المدير العام للشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، وأحد المشاركين في المباحثات، إن الزعيمين ناقشا كيفية تعزيز العلاقة القائمة.

وأضاف "ناقش القادة الآن كيفية تعزيز هذه العلاقة وتحويلها إلى تنمية يمكن لشعب البلدين الاستفادة منها"، خاصة في مجال استخدام تكنولوجيا في قطاع الزراعة، ومجال الري، والحفاظ على المياه خلال مواسم نقص المياه وكذلك البيئة وغيرها، من بين موضوعات النقاش.

وأكد المسوؤل الأثيوبي إلى أن الرئيس الإسرائيلي أخبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده مستعدة للتعاون مع أديس أبابا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وفي إشارة إلى حجم التبادل التجاري بين اثيوبيا اسرائيل بنحو 100 مليون دولار، أشار السفير سليمان إلى أن الزعمان اتفقا على تعزيز التجارة وجذب المزيد من المستثمرين.