19 قتيلاً ومصابًا في انفجار مفوضية الانتخابات بطرابلس الليبية

طرابلس - أ ش أ

ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غوط الشعال بوسط طرابلس إلى 12 قتيلا و7 مصابين.

وأعلنت وزارة الصحة الليبية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الأربعاء - أن حصيلة ضحايا الهجوم المسلح على مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس بلغت 12 قتيلا، وصلت جثامينهم إلى عدد من المستشفيات والمصحات بالإضافة إلى 7 جرحى، وفقا لإحصائيات غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن مستشفى الهضبة العام استقبل جثمانين لعنصرين من الشرطة، فيما وصل جثمانين إلى مستشفى شارع الزاوية، و 3 جثامين وصلوا إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال بينهم عنصر من الشرطة، كما استقبل مستشفى أبو سليم للحوادث جثمانين وكذلك 3 جرحى توفوا عقب وصولهم للمستشفى.

وكان أحد المسلحين قد قام ، في وقت سابق اليوم، بتفجير نفسه بحزام ناسف في الطابق العلوي بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غوط الشعال وسط طرابلس.