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ليبيا تُعلق جميع الأنشطة الرياضية بالعاصمة عقب تفجير مفوضية الانتخابات

03:33 م الأربعاء 02 مايو 2018
ليبيا تُعلق جميع الأنشطة الرياضية بالعاصمة عقب تفجير مفوضية الانتخابات

تفجير مفوضية الانتخابات

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت مديرية أمن طرابلس تعليق جميع الأنشطة الرياضية بالعاصمة الليبية، عقب تفجير مفوضية الانتخابات، صباح اليوم الأربعاء.

وتعرض مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس لهجوم مسلح، أسفر عن مقتل حوالي 11 شخص وآصابة آخرين، وشب حريقًا في المبنى، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إخلاء المكان من الموظفين.

وتمكن عناصر هيئة السلامة الوطنية من اخماد الحريق والسيطرة عليه.

ليبيا طرابلس تعليق الأنشطة الرياضية تفجير مفوضية الانتخابات هجوم مسلح

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