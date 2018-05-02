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    وزير الخارجية الألماني يحذر من "التقليل من شأن الهولوكوست"

    03:18 م الأربعاء 02 مايو 2018
    وزير الخارجية الألماني يحذر من "التقليل من شأن الهولوكوست"

    وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

    برلين - (د ب أ):

    رفضت الحكومة الألمانية تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن المحرقة النازية "هولوكوست".

    وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إننا نعارض أي شكل من أشكال التقليل من شأن الهولوكوست".

    وأكد الوزير الاتحادي أن ألمانيا تتحمل مسؤولية الجريمة الأبشع بتاريخ البشرية، وقال: "التذكير بها يظل تنبيها وتكليفا لنا بالتصدي لأي شكل من أشكال معاداة السامية على مستوى العالم بمنتهى الحسم".

    كان عباس قال أمس الأول الاثنين في خطاب مرتجل إن العداء لليهود لم يكن بسبب دينهم "وإنما بسبب وظيفتهم الاجتماعية".

    وأشار إلى أن سبب محرقة اليهود كان "وظيفتهم الاجتماعية المرتبطة بالفوائد والبنوك".​

    الحكومة الألمانية الهولوكوست المحرقة النازية وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

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