الجيش اليمني يستكمل خطة الانتشار في مناطق شمال وغرب حضرموت

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء تحقيق أهداف عملية "الجبال السود"، واستكمال خطة الانتشار في كافة مناطق شمال وغرب حضرموت.

وقال هشام الجابري، الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الالمانية(د.ب.أ) نسخة منه اليوم ، إن "هذه العملية قد تمت بنجاح، وحققت أهدافها كاملة في زمن قياسي وتم استكمال خطة الإنتشار، وفرضت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية كامل سيطرتها على تلك المناطق الاستراتيجية الهامة ذات التضاريس الصعبة وتأمينها".

وذكر الجابري أن "العناصر الإرهابية تلقت ضربات موجعة، شاكرا دور التحالف العربي بدعم والإسناد والغطاء الجوي خصوصا بعد مشاركة طيران التحالف العربي، الذي سهل الوصول إلى تلك البقاع المهمة في تلك المناطق، ليتم تأمينها والتمركز فيها من قبل قوات النخبة الحضرمية".

وأضاف الجابري، أن "العمليات التي تنفذها قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، المسنودة من التحالف العربي، ضد التنظيمات الإرهابية ستستمر حتى قطع دابر الإرهاب في كل شبر من أراضي حضرموت، فتعزز الأمن والاستقرار فيها، وتلاحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسكينة المواطن".

وبحسب الجابري ، انطلقت عملية "الجبال السود" السبت الماضي، بعد رصد تواجد لعناصر إرهابية في تلك المناطق.

وتعد عملية "الجبال السود" ثاني أكبر العمليات العسكرية التي نفذتها قوات النخبة الحضرمية الموالية للجيش بعد عملية "الفيصل" التي نفذتها ضد العناصر التابعة لتنظيم القاعدة منتصف فبراير الماضي، بالمناطق الغربية لساحل حضرموت.

وتشهد محافظة حضرموت، اختلالات أمنية واسعة، حيث نفذت فيها العديد من الهجمات المسلحة والتفجيرات التي طالت مسؤولين وجنودا، وتبنى تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)، معظمها.​