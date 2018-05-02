طهران: إيران جاهزة لخروج أمريكا المتوقع من الاتفاق النووي

القاهرة - مصراوي:

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، إن بلاده باتت جاهزة لخروج الولايات المتحدة المتوقع من الاتفاق النووي - بحسب سبوتنيك.

وقال نوبخت، اليوم الأربعاء 2 مايو في كلمة له في مدينة انزلي شمالي إيران، "نحن جاهزون للأوضاع التي ستطرأ على البلاد بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي"، حسب ما نقل موقع الحكومة الإيرانية.

وأضافت "هناك احتمال قوي أن تخرج أمريكا من هذه الاتفاق، ونحن بانتظار أوضاع جديدة في البلاد"، مؤكدا "لقد أصبحنا جاهزين بالآليات والميزانيات اللازمة للأيام التي ستكون مختلفة عن يومنا هذا".

وشدد نوبخت بالقول إن "الحصار الاقتصادي موجود ومهمتنا كسر هذا الحصار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أنه سيتخذ قرارا بشأن الاتفاق النووي قبل الموعد المحدد في 12 مايو، مشيرا إلى أنه لا يستبعد التفاوض مع إيران على اتفاق نووي جديد.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، حصول تل أبيب على 55 ألف وثيقة لبرنامج إيران النووي تثبت وجود برنامج سري، مؤكدا أن طهران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تعتبر الوثائق التي قدمتها إسرائيل دليلا على امتلاك إيران برنامج سري لتطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه تعرف شخصيا على العديد من هذه الملفات الإيرانية، وأن إيران أخفت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرشيفًا نوويا ضخما حول التكنولوجيا النووية، واعتبر بومبيو وثائق نتنياهو بشان برنامج إيران النووي موثوقة.

في المقابل، نفت إيران ما وصفته بمزاعم نتنياهو عن وجود برنامج سري لديها لحيازة سلاح نووي.​