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    يهود أثيوبيا يطلبون من الرئيس الإسرائيلي مساعدتهم للهجرة إلى إسرائيل

    03:06 م الأربعاء 02 مايو 2018
    يهود أثيوبيا يطلبون من الرئيس الإسرائيلي مساعدتهم للهجرة إلى إسرائيل

    الرئيس الإسرائيلي ريوفين ريفلين

    (بي بي سي):

    ناشد يهود من أثيوبيا الرئيس الإسرائيلي لمساعدتهم على الهجرة إلى إسرائيل من أجل الانضمام إلى أفراد من أسرهم.

    وقدم ممثلو يهود أثيوبيا الطلب إلى الرئيس الإسرائيلي ريوفين ريفلين في بداية زيارته الرسمية إلى أثيوبيا.

    ويقول قادة اليهود في أثيوبيا إن ما يقرب من 80 ألف يهودي ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل، وإن الكثيرين منهم لديهم أقارب هاجروا إلى إسرائيل خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

    ويعيش في إسرائيل حاليا أكثر من 140 ألف من يهود أثيوبيا في إسرائيل معظمهم ساعدته السلطات الإسرائيلية على الانتقال للعيش هناك.

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