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    أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس

    02:51 م الأربعاء 02 مايو 2018
    أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس

    الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

    القاهرة - أ ش أ

    أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الليبية "طرابلس".

    وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان، بأن أبو الغيط عبر عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الخسيس، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

    وأكد عفيفي أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يثني الشعب الليبي عن استكمال مسيرته نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة واتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها، مجدداً في هذا الصدد التزام الجامعة العربية بمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة والوقوف مع الدولة الليبية في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخطر الذي تمثله على أمن واستقرار البلاد.

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    جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الإرهاب الهجوم الإرهابي مفوضية الانتخابات طرابلس

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