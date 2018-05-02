هآرتس: ترامب يحدد شرطه للبحث في نووي تل أبيب

القاهرة - مصراوي:

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن البيت الأبيض اشترط اعتراف دول الشرق الأوسط بإسرائيل قبل البدء ببحث نزع سلاحها النووي، في خطوة تعكس اقترابه من الموقف الإسرائيلي من هذه المسألة.

وفي ورقة تحديد موقف، أرسلتها الأسبوع الماضي إلى لجنة جنيف التحضيرية المكلفة بترتيب مؤتمر خاص بميثاق منع انتشار الأسلحة النووية المقرر في 2020، أكدت الإدارة الأمريكية دعمها فكرة جعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح النووي، لكنها شددت على ضرورة بحثها بالتزامن مع معالجة عدد من المسائل السياسية والأمنية الأخرى.

وجاء في الورقة الأمريكية: "تعاني منطقة الشرق الأوسط بشكل مزمن من قلة الثقة بين الدول الإقليمية، بسبب عقود من عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة والانقسام ذي الدوافع السياسية... الجهود لبناء الثقة في المنطقة يعقدها إلى حد كبير رفض عدد من الدول الإقليمية الاعتراف بإسرائيل والتعاون معها كدولة ذات سيادة، والميل إلى اتخاذ إجراءات تقسيمية لعزل إسرائيل حيثما أمكن".

وكررت الولايات المتحدة الاتهامات الإسرائيلية القديمة للعراق وإيران وليبيا وسوريا، مشيرة إلى أن تلك الدول قد اتبعت برامج أسلحة نووية غير مصرح بها في السنوات الماضية.

وعلى الأغلب ستتعزز هذه النقلة في الموقف الأمريكي بعد ما كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين من "وثائق إيرانية حصل عليها الموساد"، ويرى نتنياهو "أنها تثبت استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي العسكري".

ويذكر أن إسرائيل لم توقع على معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية، ومن المعتقد على نطاق واسع أن تل أبيب تمتلك أسلحة نووية، غير أنها تجنبت حتى الآن نفي أو تأكيد ذلك.