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السعودية توقف 62 متهما بالإرهاب خلال أسبوعين

12:45 م الأربعاء 02 مايو 2018
السعودية توقف 62 متهما بالإرهاب خلال أسبوعين

ارشيفية

الرياض - (د ب أ):

أوقف جهاز أمن الدولة السعودي خلال الأسبوعين الماضيين 62 متهماً من جنسيات مختلفة في قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة.

وقال موقع "نافذة "التابع لرئاسة أمن الدولة السعودي اليوم الاربعاء إنه تم إيداع المتهمين في سجون المباحث العامة.

وأضاف أن" العدد الأكبر من المقبوض عليهم كان من السعوديين وعددهم بلغ 29 مواطناً ، بالإضافة إلى سبعة يمنيين، وسبعة مصريين، و11 سودانيا، وسوريين اثنين.

وحسب الموقع ، ألقي القبض ، خلال الفترة نفسها ، على متهم واحد من كلٍ من روسيا وكندا وقيرغزستان ولبنان وتركيا وإريتريا.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث إلى 5354 موقوفاً حتى الاثنين الماضي

أمن الدولة السعودي الإرهاب قضايا الإرهاب سجون

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