قوات المقاومة الوطنية اليمنية تحرز تقدما جديدا في جبهة الساحل الغربي

عدن - أ ش أ

أحكمت قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد طارق صالح سيطرتها علي مواقع وصفت بـ"الاستراتيجية" في مثلث البرج غربي تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية الأربعاء، أن مقاتلات التحالف العربي نفذت غارات متتالية دعما لقوات المقاومة الوطنية في محيط مفرق البرج والمناطق المجاورة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم.

وأعلنت المقاومة الوطنية أسر القيادي الحوثي أبو عزام المشرف الميداني للمليشيات في مديرية الوازعية جنوب غرب تعز.

من جانبها، أفادت مصادر ميدانية يمنية باستمرار مقاتلات التحالف العربي في شن غاراتها المكثفة علي مواقع المليشيات على محافظتي صعدة وحجة.

وقالت المصادر إن مواقع المتمردين في مديرية باقم في محافظة صعدة تعرضت لأكثر من 15 غارة جوية.

وأضافت أن القصف الجوي تزامن مع قصف مدفعي آخر، فيما استمرت المعارك في محور علب شمالي صعدة حيث تمكنت قوات الشرعية من استعادة مواقع جديدة في المنطقة وسط تراجع المليشيات الحوثية.ش