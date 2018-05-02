بالصور.. "داعش" يخترع طريقة إعدام بشعة وينفذها

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القاهرة - مصراوي:

استعرض إرهابيو تنظيم "داعش"، طريقة جديدة لإعدام أسير، وذلك بتحويله إلى قنبلة - بحسب سكاي نيوز.

ونفذ "داعش" عملية الإعدام في مخيم اليرموك بسوريا، حيث قيدوا الأسير بالحبال، وثبتوه على لوح خشبي، مع الإبقاء على رأسه منتصبا.

ووضع منفذو عملية الإعدام بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، المتفجرات في خوذة، ثبتوها على رأس الأسير، وركبوا صماما لتفجير القنبلة التي أصبحت مثبتة في منطقة الرأس.

وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة البريطانية، نقلا عن مواقع تابعة لـ"داعش"، سقوط الأسير على رأسه بعد إلقائه من مبنى، لتنفجر الخوذة، وتمزق رأس الأسير.

ولم يكشف "داعش" عن التهم الموجهة للجندي الأسير، والذي بدا من الصور بأنه ضابط في الجيش السوري، الذي يشن هجوما على مخيم اليرموك للقضاء على تواجد التنظيم فيه.