نشطاء سوريون: التحالف الدولي يشن غارات على مناطق داعش في دير الزور

دمشق - أ ش أ

أكد ناشطون سوريون اليوم الأربعاء، أن طيران التحالف الدولي شن غارات على مناطق سيطرة تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بالتزامن مع استئناف قوات سوريا الديمقراطية عملياتها لإخراج داعش من آخر المواقع في المنطقة.

وقال الناشطون - حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم الأربعاء - إن "اشتباكات عنيفة دارت في محيط بلدة هجين الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي الذي أعلن استنفار عناصره في المنطقة لصد الهجوم ".

من ناحية أخرى، أفاد الناشطون بأن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف استقدمت تعزيزات إلى منطقة التماس مع القوات النظامية في بلدة الحسينية شمال مدينة دير الزور.