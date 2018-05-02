اعترافات مقرب من زعيم تنظيم داعش: آخر لقاء بيننا كان في يوليو الماضي

بغداد - (د ب أ):

كشف مسؤول عراقي اليوم الأربعاء أن محكمة التحقيق المركزية صادقت على اعترافات أحد المقربين من زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، بعد القبض عليه في تركيا بجهود جهاز المخابرات العراقي.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن "محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات متهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي كشف عن وجود لقاءات مستمرة له بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي".

وأضاف أن "المتهم أكد أن آخر لقاء جمعهما كان في يوليو من العام الماضي، وأنه يشغل منصب عضو اللجنة العامة المشرفة على ما يسمى بالدولة الإسلامية بعد تقسيمها إلى خمس إمارات: هي العراق، والشام، وأفريقيا، وأوروبا، والخليج العربي".

وكشف البيرقدار أن "القبض على المتهم تم بعد تنسيق مشترك بين جهاز المخابرات العراقي والأجهزة الأمنية التركية، وبإشراف محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، إذ تم القبض عليه في تركيا وتسليمه إلى السلطات العراقية".