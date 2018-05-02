محاكمة المتهم بتنفيذ هجوم ستوكهولم العام الماضي تقترب من نهايتها

ستوكهولم - (د ب أ):

دخلت محاكمة المتهم بتنفيذ هجوم في وسط ستوكهولم بالسويد العام الماضي، مما أسفرعن مقتل خمسة أشخاص، مراحلها النهائية اليوم الأربعاء.

وقد اعترف رحمت عقيلوف، ذو الأصول الأوزبكية ، بقيادة شاحنة مسروقة للاصطدام بالمارة في شارع مزدحم بوسط ستوكهولم في السابع من أبريل 2017.

وقال عقيلوف 40 عاما في شهادته إنه كان يأمل أن يجبر الهجوم السويد على وقف مشاركتها في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتجرى المحاكمة في قاعة تخضع لإجراءات أمنية مشددة في محكمة ستوكهولم الجزئية.

وكان الادعاء قد طالب الأسبوع الماضي بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة بحق عقيلوف، وطرده من السويد بعد انقضاء فترة العقوبة.

وقد أدلى أكثر من 100 شخص بشهادتهم أثناء المحاكمة التي استمرت شهرين، بينهم ناجون من الحادث وأقارب للضحايا. ويشار إلى أن أصغر الذين قتلوا في الحادث كانت فتاة 11 عاما.

ويتهم عقيلوف أيضا بتعريض حياة 144 شخصا لخطر الموت أو الإصابة الخطيرة.

وبعد انتهاء مرافعات محاميي الضحايا والناجين، سوف يقدم محامي الدفاع مرافعاته.

وقال محامي عقيلوف إن موكله يسعى للحصول على حكم محدد بالسجن وليس مدى الحياة.