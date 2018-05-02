4 أحزاب تركية تتحالف بمواجهة أردوغان

القاهرة - مصراوي:

سيوقع حزب الشعب الجمهوري وثلاثة أحزاب أخرى من المعارضة اتفاقا الخميس، لتشكيل تحالف في الانتخابات التركية المبكرة المقررة في 24 يونيو، وفق ما قالت قناة (إن تي في) التلفزيونية وهيئات بث أخرى، الأربعاء.

وذكرت التقارير الإعلامية أن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، توصل لاتفاق مع حزب الخير وحزب السعادة الإسلامي والحزب الديمقراطي.

وقالت الوكالات إن الأحزاب الأربعة ستوقع الاتفاق الساعة الثالثة عصرا الخميس.

وشكل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان تحالفا مع حزب الحركة القومية.