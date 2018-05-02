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ماكرون يطلب اتفاقا نوويا مع إيران بـ3 نقاط جديدة

10:08 ص الأربعاء 02 مايو 2018
ماكرون يطلب اتفاقا نوويا مع إيران بـ3 نقاط جديدة

القاهرة - مصراوي:
كثف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعواته لإعادة التفاوض حول الاتفاق النووي مع إيران، بالتزامن مع تصاعد التوتر حول قدرات طهران التسليحية، حسب تصريحات له نقلتها "أسوشيتد برس".

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في 12 مايو، ليقرر ما إذا كان سينسحب من الاتفاق ويعيد فرض العقوبات على إيران، قال ماكرون من سيدني: "بصرف النظر عن هذا القرار، يجب التفاوض على اتفاق جديد مع طهران".

وأضاف الرئيس الفرنسي الذي أخبر الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي أن الاتفاق الحالي غير كاف، في مؤتمر صحفي، أنه "يجب توسيع الاتفاق ليتضمن 3 نقاط رئيسية جديدة: النشاط النووي الإيراني بعد انتهاء الاتفاق الحالي في 2025، وتحسينات في مراقبة النشاط النووي الإيراني الداخلي، وتحسين احتواء النشاط الإيراني في الشرق الأوسط، لا سيما بالعراق وسوريا ولبنان واليمن".

وذكر ماكرون أن ترامب "بدا إيجابيا" بشأن اقتراحه المتعلق بالتوصل لاتفاق جديد، في حين أنه ناقش الأمر أيضا خلال الأيام القليلة الماضية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
وتابع: "هناك حاجة لاتفاق أوسع. لا أحد يريد حربا في المنطقة، ولا أحد يريد تصعيد التوترات بها".

إيمانويل ماكرون الاتفاق النووي إيران الرئيس الفرنسي

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