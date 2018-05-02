حزب الله: كان حريًا بالمغرب البحث عن حجة مقنعة لقطع علاقاتها بإيران

بيروت - (د ب أ):

اعتبر حزب الله اللبناني أنه كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران.

ونفى حزب الله، في بيان، "مزاعم" المملكة المغربية، حول قيامه بـ"دعم وتدريب جبهة البوليساريو"، مستهجنًا "قطع العلاقات مع إيران" على هذه الخلفية، معتبرا أن المملكة لجأت إلى هذا التدبير "بفعل ضغوط دولية".

وجاء في البيان، الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، :"تعليقا على القرار المغربي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وحول مزاعم وزير خارجيتها، بقيام حزب الله بدعم وتدريب جبهة البوليساريو، ينفي حزب الله هذه المزاعم والاتهامات جملة وتفصيلا، ويعتبر أنه من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية، إلى توجيه هذه الاتهامات الباطلة".

وأضاف أنه "كان حريا بالخارجية المغربية، أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا، لقطع علاقاتها مع إيران، التي وقفت وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وتساندها بكل قوة، بدل اختراع هذه الحجج الواهية".

كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أعلن أمس أن المغرب "قرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران؛ وتم استدعاء السفير المغربي في طهران وطُلب من المبعوث الإيراني مغادرة الرباط" بسبب دعم إيران لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وأضاف أن حزب الله الحليف لإيران يقدم الدعم اللوجستي والتدريب لجبهة بوليساريو لاستقلال الصحراء الغربية.​