البنتاجون يعلن هوية جندي قُتل الإثنين شرقي أفغانستان

كابول - (د ب ا):

حددت وزارة الدفاع الأمريكية هوية الجندي الذي قتل في إقليم كابيسا بشرق أفغانستان أمس الأول الاثنين.

وقال البنتاجون في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن جابريال كوندي 22 عاما من كولورادو قتل خلال اشتباك مع " العدو" في منطقة تاجاب.

وكان البنتاجون قد قال في وقت سابق إن جنديا أمريكيا أخر أصيب في الاشتباك ويتلقى العلاج في قاعدة باجرام الجوية، أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أمس أن ستة جنود أمريكيين وسبعة من أفراد القوات الأمنية الأفغانية قتلوا في الاشتباك.

ويذكر أن أمريكا لديها 11 ألف جندي في أفغانستان، بعضهم يقومون بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد مسلحي القاعدة وطالبان وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".