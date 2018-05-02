سول: لا علاقة بين تمركز القوات الأمريكية لدينا وعقد اتفاقية للسلام بين الكوريتين

سول - (د ب أ):

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، إن قضية تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية هي قضية ترتبط بعلاقة التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي، ولا علاقة لها بمسألة عقد اتفاقية للسلام بين الكوريتين.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث باسم القصر الرئاسي كيم إي -جيوم قوله إن "كبير موظفي الرئاسة إم جونج-سيوك نقل موقف الرئيس مون لمستشاره الخاص مون جونج-إن عبر مكالمة هاتفية وطلب عدم إحداث ارتباك بالخلط بين موقف الرئيس مون وموقفه (المستشار الخاص) حول قضية تمركز القوات الأمريكية.

وكانت كوريا الجنوبية ونظيرتها الشمالية اتفقتا، خلال لقاء تاريخي الجمعة الماضية بين زعيمي البلدين، على إنهاء حالة الحرب بينهما خلال هذا العام، والعمل معًا من أجل تحويل اتفاقية الهدنة القائمة حاليًا إلى معاهدة للسلام.​