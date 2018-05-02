روسيف: لولا دا سيلفا سيكون رئيس البرازيل القادم سواء داخل السجن أو خارجه

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

قالت الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف، الثلاثاء، إن الرئيس الأسبق المحبوس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيكون الرئيس المقبل للبلاد سواء كان داخل السجن أو خارجه.

وأضافت روسيف، على هامش معرض بوينس آيرس للكتاب، حيث تعرض كتابها الصادر تحت عنوان "لولا .. الحقيقة ستفوز"، أنه "سواء كان حرًا أو في السجن، سيكون لولا الرئيس المقبل للبرازيل، سيفوز لولا".

وتم سجن لولا دا سيلفا في أبريل، وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا، وأدانته إحدى المحاكم بالفساد وغسل الأموال في يوليو.

وقالت روسيف إن لولا بريء وتمت إدانته " بسبب قناعاته". وأشارت استطلاعات للرأي إلى أن لولا سيفوز في الانتخابات بأغلبية كبيرة.