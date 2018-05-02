زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شرقي تايوان

تايبيه - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر مقاطعة هوالين شرقي تايوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفاد مكتب الطقس المركزي في البلاد.

وقال المكتب إن مركز الزلزال يبعد نحو 62 كيلومترا شرقي هوالين وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية حتى الساعة 0050 بتوقيت جرينتش.

وكان زلزال بقوة 6 درجات ضرب المنطقة نفسها في فبراير وخلف 17 قتيلاً.