أبرز التصريحات في 24 ساعة: حرب الوكلاء تنتهي وتبدأ مع الأُصلاء

إعداد – محمد الصباغ:

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن الحرب مع الوكلاء في المنطقة تنتهي وقد تبدأ حرب مع الأُصلاء، فيما قطع المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إيران وصرح وزير الخارجية ناصر بوريطة بأن إيران تدعم جبهة البوليساريو، وبعد مؤتمر صحفي كبير استعرض فيه آلاف الملفات عن برنامج إيران النووي أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن بلاده لا تريد الدخول في حرب مع إيران.