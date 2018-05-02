زعيم المعارضة في أرمينيا يدعو إلى العصيان المدني

يريفان - (أ ش أ)

دعا زعيم المعارضة في أرمينيا نيكول باشينيان، الثلاثاء، أنصاره إلى بدء حملة وطنية للعصيان المدني بعدما رفض البرلمان ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

وخاطب باشينيان حشد من عشرات الآلاف في العاصمة يريفان وحثهم على البدء في عصيان عام بدءًا من صباح غداً الأربعاء، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وتتواصل التظاهرات في أرمينيا منذ منتصف أبريل الماضي على خلفية تقلد رئيس البلاد السابق سيرج سيركسيان منصب رئيس الوزراء إثر انتهاء فترتيه الرئاسيتين.

يذكر أن البرلمان عين سركسيان كرئيساً للوزراء يوم 17 أبريل الماضي لكنه استقال من منصبه على خلفية التظاهرات الحاشدة ضده.