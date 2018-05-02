أبرز عناوين الصحف العالمية: ماذا سيقول مولر لترامب حال استجوابه؟

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على تصريحات مستشار الأمن القومي جون بولتون بشأن مقارنة التجارب النووية لكوريا الشمالية بمحاولة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي امتلاك أسلحة دمار شامل قبل نحو 15 سنة، فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه بعد الاشتباه في شن إسرائيل غارة جوية على سوريا أوقعت قتلى في صفوف القوات الإيرانية هناك ، لم يعد أمام إيران سوى خيارات قليلة للثأر.