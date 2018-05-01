"البنتاجون" يسعى لتطوير سيارات ذاتية القيادة للاستخدام العسكري
واشنطن - (أ ش أ)
أعن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لشئون الأبحاث والهندسة مايكل جريفين
أن الوزارة تسعى لتطوير سيارات ذاتية القيادة لتدخل بذلك عالم المنافسة على هذا النوع من السيارات ، لكن لأغراض عسكرية.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن جريفين قوله " سيكون لدينا مركبات ذاتية القيادة لصالح الجيش قبل أن تنتشر تلك السيارات في الشوارع" ، مشيرا إلي أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتسيير سيارات سيقلل نسبة الحوادث والإصابات بشكل كبير.
وتتسابق شركات كبيرة على تطوير سيارات ذاتية القيادة ، لكن هذه التكنولوجيا تواجه عقبات ، وقد لقيت إمرأة مصرعها بسبب إصطدام سيارة ذاتية القيادة بها في مارس الماضي.
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