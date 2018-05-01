ترامب: موعد ومكان القمة مع كيم سيعلنان في اليومين المقبلين

واشنطن - (أ ف ب):

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن موعد ومكان القمة التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيعلنان في اليومين المقبلين، مبديا في الوقت نفسه سروره لطرح نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن اسمه لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقال ترامب أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي "إننا نحضّر للاجتماع في هذا الوقت بالذات، واعتقد أن المكان والموعد سيعلنان في اليومين المقبلين".

وكان ترامب اقترح الاثنين أن تعقد القمة التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي في قرية بانمونجوم على الحدود بين الكوريتين، مؤكدا في الوقت نفسه ان سنغافورة هي ايضا مكان محتمل لاستضافة هذا الحدث التاريخي.

وعن طرح اسمه لنيل نوبل السلام قال الرئيس الاميركي "جائزة نوبل للسلام؟ أعتقد ان الرئيس مون كان لطيفا جدا عندما اقترحها".

لكن ترامب شدد على أن "القضية الاساسية هي انني اريد الوصول إلى السلام. هذه كانت مشكلة كبيرة واعتقد اننا سنجد حلا لها".

وكان الرئيس الكوري الجنوبي اقترح الاثنين أن تذهب جائزة نوبل للسلام إلى نظيره الأميركي وذلك ردا على سؤال عما اذا كان يعتقد أن اللقاء التاريخي الذي جرى بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي في قرية بانمونجوم الحدودية الجمعة يستحق أن يكافأ عليه بهذه الجائزة القيّمة.

وقال مون "الرئيس ترامب يمكن ان يحصل على جائزة نوبل. كل ما نريده نحن هو السلام".

وتعليقا على هذا التصريح قال الرئيس الاميركي انه "كان سخيا جدا من الرئيس الكوري الجنوبي مون أن يدلي بهذا التصريح وانا أثمنّه عاليا ولكن الهدف الاساسي هو تحقيقه (السلام)"، مضيفا "انا اريد تحقيقه".

وتكتسب الاستعدادات للقمة بين ترامب وكيم زخما منذ القمة التي تخللها تعهد الكوريتين بالسعي الى نزع السلاح النووي بشكل كامل في شبه الجزيرة والتوصل الى سلام دائم.

وتقول سيول إن كوريا الشمالية تعهدت إغلاق موقعها للتجارب النووية خلال اسابيع ودعوة خبراء الأسلحة الأميركيين إلى التحقق من اغلاقه.

وكان الاعلان في مارس الماضي عن قمة بين ترامب وكيم أثار مفاجأة كبرى ولم تتسرب بعده سوى تفاصيل محدودة حول مكان وموعد القمة.