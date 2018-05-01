عالم استرالي يسافر إلى سويسرا لينهي حياته

كتبت: مي محمد

قرر العالم الأكبر سننا في استراليا والذي تسبب في إثارة ضجة كبيرة حينما حاولت الجامعة اخلاء مكتبه بعد ان بلغ ال 102 عاما، بأن يذهب إلى سويسرا لينهي حياته، ما تسبب في إشعال جدل حول القتل الرحيم في بلده، حسبما أفادت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

يقول مؤيدي القتل الرحيم أن ديفيد غودال، عالم البيئة، الذي يبلغ الان 104 عاما، لا يعاني من مرض مميت ولكن تدهورت نوعية حياته، لذا قرر ان يتبع مسار سريع ويحدد موعد مع هيئة الموت المساعد في مدينة بازل في سويسرا.

يقول عالم البيئة في عيد ميلاده في هذا الشهر انه يشعر بالندم لبلوغه هذا العمر.

كما يضيف انه ليس سعيدا ويريد ان ينهي حياته، وان الحياة تصبح غير سعيدة إذا امتنع الإنسان عن عمله.

ويشير إلى ان شعوره كرجل مسن يجب ان يحصل على كامل حقوقه الوطنية والتي تشمل حقة في الانتحار بمساعدة الغير.

ويحذر ارتكاب هذا النوع من الموت الغير قانوني في معظم البلاد حول العالم، وقد منع أيضا في استراليا إلى أن سمحت ولاية فيكتوريا بهذه الممارسات منذ العام الماضي.

ولكن هذا التشريع الذي سيبدأ سريانه في شهر يونيو 2019، يطبق فقط على المرضى الميؤوس من شفائهم ومن يكون متوسط العمر المتبقي لهم اقل من سته أشهر.

وكما ناقشت ولايات أخرى في استراليا موضوع القتل الرحيم في الماضي.

اجيزت هذه الممارسات في الإقليم الشمالي والذي لا يعد ولاية في عام 1995، ولكن ابطلت دول الكومنويلث هذا التشريع في 1997.

وقد كان غودال هو موضع الحوار في الصحف العالمية في عام 2016 حين قررت جامعة إديث كوان انه أصبح غير صالح للعمل بها.

أوضحت مؤسسة Exit International غير الربحية ان منع هذا العالم من ابسط حقوقه في الموت ما يجعله يسافر إلى بلد أخرى امر غير عادل.

وتم إطلاق حمله تسمي GoFundMe لجمع أموال التذاكر الدرجة الأولى واعداده للسفر، والتي جمعت حتى الأن 13 ألف دولار أمريكي.